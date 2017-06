Hôpitaux de Marseille

Actes médicaux : des Playmobils pour les expliquer aux enfants

À l’hôpital de la Timone (Marseille), deux manipulatrices de radiologie interventionnelle ont créé des vidéos pour expliquer les interventions avec des Playmobils.

Comment expliquer des actes complexes, et parfois invasifs, à des enfants ? Pas toujours simple ni rassurant, ni pour eux, ni pour leurs parents. Céline Fernandez et Hanh Hervé, deux manipulatrices en électroragiologie médicale à l’hôpital de la Timone (Marseille) ont eu une idée : créer de petites vidéos expliquant, en des termes simples, les procédures… avec des Playmobils.

Les deux femmes ont écrit des scénario, validés par les responsables du service, et tourné – pour l’instant – deux vidéos en stop-motion. L’une pour préparer les enfants à un examen sous anesthésie générale, et l’autre pour une intervention vasculaire sous anesthésie locale (embolisation de malformation veineuse).





Des documents trop techniques

« Nous distribuons systématiquement des documents explicatifs, qui accompagnent le formulaire de consentement éclairé, confie à Pourquoidocteur le Pr Philippe Petit, chef du service d’imagerie pédiatrique à la Timone. Mais ils sont très techniques. » Ils ne sont d’ailleurs pas destinés aux enfants, et les parents les comprennent rarement eux-mêmes. Ils laissent tout le monde dans le flou.

La prise en charge de l’enfant est spécifique, et se fait dans des centres dédiés. S’ils sont souvent adaptés pour l’enfant, embellis et personnalisés, leur statut de centre spécialisé fait peur. Lorsqu’il s’agit de réaliser des clichés en milieu radiologique, cela ne pose pas trop de problème, car l’environnement n’est pas tellement inquiétant.

« Mais lorsque les enfants arrivent en salle interventionnelle pour un examen invasif, c’est différent, poursuit le radiologue. Elle ressemble à un bloc de chirurgie, avec toute une batterie d’appareils qui bipent et qui clignotent. Les manipulateurs et les médecins portent des gants, des charlottes et des masques, et les enfants ne voient que les yeux. Ce qui peut être angoissant. »