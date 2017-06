Pourquoi recruter 30 médecins ?

André Accary : Nous avons tenu compte de la situation démographique, de l’organisation territoriale, des dispositifs de l’état, de l’évolution de l’âge de la population. Pour parler comme un médecin, c’est un diagnostic complet du territoire qui a été fait. J’en suis arrivé à la conclusion selon laquelle il faut lancer une opération, unique dans le sens où ça ne se fait pas ailleurs, pour éviter la concurrence entre territoires.

Mais c’est un premier chiffre, qui va évoluer. Pour l’instant, c’est 30 médecins. Mais si, d’un coup, 5 généralistes s’en vont, ça sera 35. J’espère procéder aux premiers recrutements après septembre. L’objectif, c’est de régler la question de la désertification médicale des médecins généralistes d’ici 2 ou 3 ans.





Comment les sites d’installation seront-ils choisis ?

André Accary : Aujourd’hui, le chantier est lancé. Je souhaite mettre tous les partenaires autour de la table (ARS, médecins libéraux), avec les élus du territoire, et décider des sites.

Ce ne seront pas des maisons de médecins. Les autres collectivités en ont, et ce n’est pas ce que je veux faire. Nous voulons remplir ces maisons. Je ne parle que de recrutement de médecins.

Notre dispositif sera le plus souple possible. Si nous installons des médecins départementaux dans un secteur géographique, et qu’ensuite, il y a un projet d’installation de libéraux, nous nous retirerons pour nous installer ailleurs. Je ne veux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Nous ne recruterons pas de médecins libéraux du département de Saône-et-Loire pour constituer l’organisme. Nous visons une solution complémentaire et non-concurrentielle.

C’est tout l’avantage d’un dispositif départemental, qui permet cette souplesse : une commune ne peut pas le faire.





Qui va salarier ces médecins ?

André Accary : C’est le département, ce qui offre une vraie sécurité aux médecins qui pourraient être recrutés. Nous avons l’accord de la CPAM et des autres acteurs, qui ont été consultés sur le projet. Les médecins seront des salariés du département, et ils auront sans doute aussi, au moins pour quelques-uns, d’autres missions. Le département gère par exemple les centres de Protection maternelle et infantile (PMI). Les soucis administratifs seront pris en charge par le département.

Nous visons des médecins récemment diplômés, qui souhaitent poursuivre une activité en secteur hospitalier, en situation de burn-out dans d’autres départements, ou qui ont 15-20 ans de carrière et souhaitent retrouver leur vraie profession, la consultation médicale, sans passer un tiers de leur temps sur des prouesses administratives.





Quel est l'opinion de l’Ordre des médecins sur le travail salarié ?

André Accary : Il est très ouvert. Il m’a donné quelques recommandations, dont nous tiendrons compte. Je tiens d’ailleurs à l’associer à notre travail, avant la publication du rapport au mois de septembre. Ils souhaitent en particulier que nous ne fassions pas rentrer les médecins et les territoires en concurrence. Et ça, je le garde bien en tête.