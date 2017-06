Résultats expérimentaux

Alzheimer : bloquer une hormone de croissance serait protecteur

En bloquant l'action de l'IGF-1, l'apparition des plaques amyloïdes est retardée et les capacités cognitives préservées plus longtemps.

Diminuer la sensibilité du cerveau aux hormones de croissance permettrait de prévenir la maladie d’Alzheimer. Cette découverte d’une équipe française de l’Inserm vient d’être publiée dans le journal scientifique Brain.

Dirigés par Martin Holzenberger du Centre de recherche Saint-Antoine (Paris), ces travaux font suite à une précédente publication. En 2008, les chercheurs s’étaient aperçus qu’en supprimant les récepteurs d’une hormone de croissance situés sur les neurones, les souris vivaient plus longtemps. La molécule en question est appelée IGF-1 (Insuline-like growth factor). Sécrétée par le foie, elle stimule la maturation des os et des organes, et joue un rôle dans le vieillissement.



Neurodégénérescence ralentie

Lors de ces récents travaux, l’équipe de recherche a souhaité en savoir plus sur son action dans l’organisme, et son rôle présumé dans les maladies neurodégénératives comme Alzheimer.

Pour cela, ils ont d’abord bloqué les récepteurs IGF-1 au niveau des neurones de souris. En les comparant à des souris « normales », ils ont observé que le cerveau des cobayes présentait plus tardivement des lésions typiques de la maladie d’Alzheimer, comme les plaques d’amyloïde. Leur cerveau était également moins soumis à l’inflammation. En poursuivant les tests, les chercheurs ont aussi constaté une réduction des déficits cognitifs.