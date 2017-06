Des violences domestiques

Des violences qui ont le plus souvent lieu au domicile de la victime. Dans ce cas, les personnes âgées sont plus susceptibles de subir des sévices psychologiques et financiers. Dans les maisons de retraite, les seniors sont davantage victimes de négligence des soignants et de maltraitance médicale.

Et ces abus sont loin d’être sans conséquence pour nos aînés. Ils peuvent entraîner de graves traumatismes physiques, mais aussi psychiques à long terme, comme une dépression. Plus souvent hospitalisés, les seniors maltraités ont alors deux fois plus de risques de mourir que ceux ne signalant pas de mauvais traitements.

Un problème de santé publique qui risque de s’accroître dans les années à venir, prévient l’OMS. L’agence onusienne rappelle qu’à l’horizon 2050, le nombre de seniors de plus de 60 ans va plus que doubler pour atteindre 2 milliards dans le monde. La maltraitance des personnes âgées pourrait toucher plus de 320 millions de personnes.