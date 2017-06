Un profil plus sain

« Changer son mode de vie n’est jamais facile, mais faire l’effort de manger plus tôt dans la journée vaut le coup, puisque cela aide à prévenir des effets chroniques sur la santé », commente Kelly Allison, qui a présenté ces travaux.

Lorsque les repas sont pris de bonne heure, le pic de ghréline se produit plus tôt. A l’inverse, le pic de leptine survient plus tardivement… ce qui évite les fringales nocturnes.

En s’alimentant plus tard, les volontaires assimilent moins bien les nutriments qu’ils consomment. Les chercheurs ont constaté que la part de dioxyde de carbone produite par rapport à l’oxygène consommé augmente. Cela signifie que les lipides sont moins métabolisés et les glucides davantage absorbés. Ce qui augmente, mécaniquement, la glycémie à jeun.





Diabète, cholestérol…

Résultat : les participants ont pris plus de poids lorsqu’ils mangeaient tard. Leurs taux de cholestérol, d’insuline et de glycémie ont également grimpé. Ce qui n’était pas le cas lorsqu’ils prenaient leur dernier repas avant 19 heures. Ces mauvais résultats reflètent un risque accru de diabète, mais aussi de maladies cardiovasculaires pouvant aboutir à un infarctus ou un AVC.

« Des nuits trop courtes affectent le poids et le métabolisme, à cause du grignotage nocturne, souligne Namni Goel, co-auteur de l’étude. Grâce à ces nouveaux travaux, qui prennent en compte le sommeil, nous comprenons mieux l’intérêt de manger tôt. » S’inspirer du modèle britannique serait donc bénéfique sur un point : dîner tôt est plus bénéfique pour la santé. A condition de ne pas grignoter dans la journée.