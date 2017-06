Une profession jeune

Sept pharmaciens sur dix sont des femmes

47 ans : voilà l'âge moyen d'un pharmacien. Il reste stable, grâce à l'inscription de jeunes diplômés. Ceux-ci choisissent surtout l'exercice libéral en officine.

La population vieillit, mais pas les pharmaciens. L’âge moyen des praticiens est stable, d’après le dernier bilan de l’Ordre national des pharmaciens. La profession semble aussi regagner en dynamisme : grâce à l’augmentation du numerus clausus, le nombre d’inscrits repart à la hausse.

En 2016, 2 300 nouvelles personnes se sont inscrites à l’Ordre. Un nombre suffisant pour compenser les départs en retraite. Au 1er janvier 2017, ce sont donc 74 400 pharmaciens qui exercent leur métier.

L’attrait de la ville

Malgré les fermetures, le maillage territorial reste donc solide. Pour 100 000 Français, 33 officines sont en activité, 4 pharmacies hospitalières et 6 laboratoires de biologie médicale.

Le secteur libéral domine largement puisque près de trois quarts des praticiens travaillent dans une des 22 000 officines, que ce soit en tant que titulaire ou d’adjoint. La pharmacie de ville attire aussi beaucoup les jeunes diplômés, qui s’y installent dans la plupart des cas.

Ainsi, 76 % des nouveaux installés ont moins de 30 ans. « Le renouvellement des pharmaciens est en bonne voie, et les jeunes s’engagent de plus en plus tôt », se félicite le président par intérim de l’Ordre, Jean-Pierre Paccioni. Résultat : l’âge moyen de la profession s’établit à 46,7 ans, avec quelques variations selon les spécialités. Ceux exerçant dans l’industrie sont un peu plus jeunes que les autres.