Comment le système aurait-il dû évoluer ?

Pr Bernard Bégaud : D’autres systèmes auraient dû être mis en place en complément, comme le système de fouille des bases de données, la fouille textuelle sur les réseaux sociaux… C’est d’autant plus dommage que nombre de ces systèmes ont été théorisés en France. Mais ils n’ont pas été adoptés, par frilosité, par manque d’argent… Aujourd’hui, on évolue de nouveau. Actuellement, l’ANSM soutient deux expériences.





Quelles sont les faiblesses du système ?

Pr Bernard Bégaud : Je l’espère et je le pense. J’espère qu’on avance vers une phase plus constructive. Au fond, personne n’a intérêt à tuer ce système, qui fonctionne bien. Son principal défaut, c’était qu’il n’avait pas connu d’évolution vers des nouvelles techniques. Au cours des cinq dernières années, de nombreuses crises ont eu lieu, avec un impact médiatique et politique énorme.

Aujourd’hui, une alternance politique a lieu. Il faut en profiter pour revoir la copie, parce qu’on ne peut pas travailler sereinement avec une crise qui éclate tous les deux mois, et ce à tous les niveaux. On a besoin de sérénité pour prévenir les problèmes, mais aussi pour rétablir la confiance avec la population et les professionnels de santé.





Est-ce qu’il faut faire plus de pédagogie ?

Pr Bernard Bégaud : Je le pense. C’est d’ailleurs le seul reproche que je formule à l’égard des experts de la pharmacovigilance, que j’admire par ailleurs. Ils n’ont pas suffisamment expliqué combien de cas sont recueillis chaque année, les milliers de questions auxquelles ils répondent, les alertes qui ont été données... Le public doit comprendre tout ce qui est fait et tout ce qui fonctionne. La pédagogie doit aussi expliquer qu’un médicament n’est pas anodin et qu’il peut toujours entraîner des effets indésirables. On avait d’ailleurs suggéré, dans un rapport ministériel, d’introduire des informations très tôt à ce sujet, dès l’école.