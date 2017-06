Un groupe de travail

La Sécurité sociale, de son côté, a tranché. Au-delà de 43 ans pour la femme, la procréation médicalement assistée n’est plus prise en charge. Celles qui souhaitent la poursuivre doivent donc ouvrir le porte-monnaie. Mais une barrière naturelle existe, la ménopause. Elle ne s’oppose pas aux hommes. En l’absence de législation claire, tracer la ligne revient aux professionnels de santé et aux Centre d'Etude et de Conservation des Oeufs et du Sperme (CECOS).

Le plus souvent, les procédures sont rejetées lorsque le père a soufflé ses 60 bougies, d’après une enquête menée par les hôpitaux de Saint-Cloud et Poissy. Ce que confirme l’Agence de la biomédecine, contactée par Pourquoidocteur. Elle a prévu de rendre un avis à ce sujet. Au-delà de cet âge, le risque de trisomie 21 et d’autres malformations fœtales augmente.

Les gynécologues se sont donc emparés du sujet, lors d’un congrès du Collège national des gynécologues-obstétriciens (CNGOF) organisé en décembre dernier. La formation d’un groupe de travail, au cours de l’année 2017, a alors été annoncée, selon La Croix.