De Charybde en Scylla

« Le régime DASH représente une option viable pour les patients goutteux qui n’ont pas encore besoin de médicaments spécifiques ou qui veulent les éviter », estime Sharan Rai, co-auteur de l’étude. L’approche est d’autant plus intéressante que l’hypertension est fréquente chez les personnes atteintes de goutte.

Pour Hyon Choi, également signataire de l’étude, cette alimentation représente une alternative intéressante aux règles hygiéno-diététiques actuelles. « Les recommandations alimentaires actuelle consistent à adopter un régime pauvre en purines, qu’on trouve dans certaines viandes et certains fruits de mer », explique-t-il.

Mais cette alimentation a peu d’impact sur les crises de goutte et peut favoriser le report vers des aliments plus gras ou plus sucrés, ce qui accroît le risque cardiovasculaire