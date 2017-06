NBA

Les tweets nocturnes nuisent à la performance des basketteurs

Lorsque les basketteurs postent au moins un message entre 23h et 7h du matin, leurs statistiques sont moins bonnes dans les matchs du lendemain.

Alors que la finale de la saison de NBA vient de débuter aux États-Unis, entre les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers (le titre se joue en quatre matchs gagnants), les résultats d’une étude réalisée à l’université Stony Brook (états de New-York, États-Unis) tombent comme une petite mise en garde pour les joueurs.

En analysant l’heure des tweets des joueurs de basket de la ligue américaine, et en les reliant à leurs statistiques de performances le lendemain, les chercheurs ont identifié une tendance : les basketteurs sont moins bons s’ils ont publié un message tard dans la nuit !





Un point en moins par match

Pour obtenir ces résultats qui seront publiés dans la revue Sleep, ils ont utilisé près de 30 000 tweets provenant des comptes officiels de 112 joueurs de la NBA entre 2009 et 2016, uniquement comptabilisés lorsque les basketteurs étaient amenés à évoluer à domicile le lendemain. L’effet des voyages et des décalages horaires - les États-Unis comptent quatre fuseaux horaires - lors des matchs à l’extérieur n’entre donc pas en compte dans les statistiques.

Lorsque des messages étaient publiés entre 23h et 7h du matin, les joueurs marquaient en moyenne un point de moins (8,2 contre 9,2), leur pourcentage de réussite au tir était plus faible de 5 points (36 % contre 41 %), Les statistiques de rebonds, d’interceptions et de blocks sont également plus faibles. Des chiffres généralement en baisse que les coachs semblent remarquer : ils ont accordé à ces joueurs deux minutes de jeu en moins par match, en moyenne.