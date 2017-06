Destinée aux enfants

Lutte anti-tabac : une association fait le buzz avec une vidéo

Une association néerlandaise sensibilise les plus jeunes aux méfaits du tabac grâce à une démonstration simple. La vidéo est devenue virale.

Les journalistes le savent bien : « une image vaut 1 000 mots ». Une vidéo en vaut sans doute encore plus. C’est en tout cas ce sur quoi mise une association néerlandaise Stichting Be Aware dont le dernier clip sur la cigarette fait un tabac sur les réseaux sociaux.

Rien de bien compliqué dans la vidéo de l’association, courte, simple et efficace. Elle est destinée aux tout petits afin de les sensibiliser aux méfaits du tabac, mais elle peut toujours servir aux plus grands, qui tentent de se convaincre de la nécessité d'arrêter !

Démonstration par l'exemple

Une jeune femme utilise un système très simple utilisant une simple poire et un coton, pour simuler l’action de fumer. En un simple avant/après, la vidéo est censée illustrer tout ce qu’une cigarette produit comme déchets, directement déposés dans les poumons du fumeur.

Les images parlent d’elles-mêmes : le filtre de cigarette et le coton utilisé pour simuler le poumon sont d’un jaune marron bien peu engageant. Si les fumeurs aguerris ne seront guère surpris par ce qu’ils ont déjà pu constater par eux-mêmes, les enfants peuvent être interloqués par ce qu’ils n’intellectualisent pas encore. Le dégoût suscité par ce genre de démonstration pourrait bien leur passer toute envie de fumer plus tard. Et c’est bien là tout l’enjeu, dissuader ceux qui n’ont pas encore allumé leur première cigarette de le faire un jour.

Positiver !

C’est aussi le but du paquet neutre, tant décrié. Ses détracteurs avancent que ce packaging n’aurait pas d’effet pour réduire la consommation des fumeurs. Certes, mais son objectif premier n’est pas là !

Ce type de campagne ne doit cependant pas faire oublier que la lutte contre le tabagisme passe aussi par des actions plus « positives », peur et culpabilité n’étant pas toujours les sentiments les plus efficaces pour faire passer un message. Le succès de l’opération Moi(s) sans tabac, qui s’est déroulée en novembre dernier, montre bien que la motivation et l’accompagnement sont des leviers majeurs de la lutte anti-tabac. La France devra se montrer très inventive dans les années qui viennent pour accentuer cette lutte. Aujourd'hui, presqu'un tiers de la population fume encore.