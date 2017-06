FMF, MG France, CSMF

Agnès Buzyn à l'écoute des syndicats de médecins libéraux

Les 3 principaux syndicats de médecins libéraux ont rencontré la ministre de la Santé. Séduits, ils ont tout de même fait part de leurs revendications

Tour à tour, les médecins libéraux ont été reçus par la nouvelle ministre de la Santé et des Solidarités, le Pr Agnès Buzyn, cette semaine. Une première prise de contact qui semble avoir séduit tous les syndicats de médecins libéraux qui ont tout de même rappelé leurs revendications.

Mardi 30 mai, le Dr Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France (FMF) a ouvert le bal. Il n´avait encore jamais rencontré le Pr Buzyn. « Nous avons été agréablement surpris. C’est quelqu’un qui connaît le métier et qui connaît, en plus, les difficultés à l’exercer. Et elle nous a bien expliqué que toutes les décisions qu’elle prendrait seraient en faveur des patients », a raconté le médecin à la sortie de son rendez-vous.



Un cabinet qui rassure

Autre bonne surprise pour le syndicat : la nomination de Yann Bubien, le directeur du CHU d’Angers, au poste de directeur adjoint du cabinet d’Agnès Buzyn, et celle du Dr Jacques-Olivier Dauberton, ancien président du syndicat des remplaçants et jeunes généralistes ReaGJIR, en tant que conseiller en charge de la médecine libérale.

Les syndicats les connaissent bien. Le premier a été au cabinet de Xavier Bertrand lorsque ce dernier était ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy. Le second a partagé les revendications de ses confrères lors de sa carrière de syndicaliste. De quoi retrouver la confiance érodée après 5 années houleuses avec Marisol Touraine.