Annonce de Marlène Schiappa

Grossesse : un congé maternité unique prévu pour l’été

La secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes a annoncé la mise en place d’un congé maternité unique. Les femmes exerçant en libéral seront mieux rémunérées.

Concilier maternité et travail, c’était l’un des chevaux de bataille de la bloggeuse. Marlène Schiappa est maintenant secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Et elle continue son combat. Ce 1er juin, dans l’émission de France 5 Les Maternelles, elle a annoncé la simplification du congé maternité. Un format unique sera prochainement mis en place.

A partir de cet été, toutes les femmes pourront prétendre au même congé maternité « quel que soit leur statut, quelle que soit leur activité professionnelle », souligne Marlène Schiappa. Cet engagement figurait parmi les promesses de campagne du président Emmanuel Macron.

L’objectif de la secrétaire d’Etat est clair : donner accès à un repos d’une durée raisonnable et bien rémunéré aux femmes qui, jusqu’ici, étaient dans une zone d’ombre.





Uniformiser les droits

« Les femmes salariées ont un congé maternité d’une cinquantaine de jours, qui est plutôt bien rémunéré, souligne Marlène Schiappa. En revanche, les femmes pigistes, auto-entrepreneuses, intermittentes du spectacle (…) ont des congés maternités épars, moins bien rémunérés et surtout beaucoup plus courts. »

C’est notamment le cas des médecins libérales dont la situation a évolué en mars. L'allocation est versée en fonction de leurs conditions d'exercice. Celles qui n’opèrent pas de dépassements d’honoraires recevront 3 100 euros pendant trois mois, contre 2 066 euros en secteur 2. Mais ce régime exclut les remplaçantes.

Cette fois, Marlène Schiappa veut rassembler toutes les femmes actives au sein d’une même catégorie, avec un congé maternité unique… y compris lorsque le statut est difficile à placer dans une case.

A l’heure actuelle, le congé maternité est plutôt simple pour les femmes salariées. Sa durée varie de 16 à 46 semaines en fonction de la grossesse. Mais de nombreuses exceptions existent, relatives au travail de nuit, aux expositions à certains produits… Autant de détails qui devraient être gérés plus efficacement.