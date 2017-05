Témoignage de Christophe Martet

Sida : le combat d’Act Up reconnu au Festival de Cannes

ENTRETIEN - Alors que le jury de Cannes a décerné son grand prix à 120 battements par minute, Christophe Martet revient sur les années de lutte d'Act Up retracées dans ce film.

C’était le tout début des années 1990. En France, l’épidémie emportait tous les jours les malades par dizaine, des vieux, des jeunes, des gosses à peine sortis de l’adolescence. La société regardait d’un air contrit ces personnes aux corps décharnés, qui mouraient à la pelle dans des hôpitaux impuissants. On appelait ça « la peste rose », « le cancer gay », les stigmates allaient bon train, les préjugés foisonnaient, ça n’arrive pas aux gens bien. C’était les années sida.

Une époque marquée par le militantisme d’Act Up, fer de lance d’un combat contre l’indifférence, l’ignorance, l’inaction. « Silence = mort », clamaient ces activistes, qui pour éveiller les consciences avaient choisi la véhémence.

Vingt ans plus tard, les actions coups de poing et l’état d’esprit qui a imprégné ce mouvement ont inspiré le cinéma français. A Cannes, le jury a décerné son Grand Prix au film 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo. L’ancien activiste Christophe Martet, arrivé à Act Up Paris en 1991, ex-dirigeant de l’association, se remémore ces années de lutte.

Pourquoi fallait-il tant de radicalité pour mener ce combat à l’époque ?

Christophe Martet : D’abord parce qu’avoir 20-25-30 ans et voir autour de soi ses amis mourir de manière foudroyante, c’est une expérience radicale. On ne devenait pas Act Up par hasard : souvent, on y venait car on avait été frappé comme le tonnerre par cette maladie, par la disparition d’un proche et par ce sentiment d’impuissance, de rage, de colère, d’envie d’en découdre et de ne pas laisser les choses en l’état.

A cette époque, on parlait peu du sida. L’épidémie touchait des homos, des toxicos, des personnes de couleur… cela ne faisait pas très bien. Les gens mouraient autour de nous et rien ne se passait, ni chez les politiques, ni au sein des laboratoires, ni dans les organismes de prévention et les médias…

Il fallait donc donner un visage à l’épidémie et c’est qu’a fait Act Up : organiser des die in, prévoir des roulements car la police arrivait et nous délogeait, s’enchaîner aux grilles de l’Assemblée Nationale, faire des picketing (piquet de grèves, ndlr) devant le ministère de la Santé, tous les jeudis pendant des mois avant d’être reçus au terme de ce harcèlement… Lors de ces manifestations, nous engagions notre corps, ce n’était pas des petits rassemblements pépères devant un organisme.

Ecoutez... Christophe Martet, ancien président d'Act Up : « Quand j'ai vu mourir mes deux meilleurs amis, j'étais moi-même séropo, je me suis dit qu'on ne m'avait pas dit toute la vérité… Mitterrand n'a dit qu'une fois le mot sida… »





Comment étiez-vous perçus par la société et les politiques ?

Christophe Martet : Ce qui est drôle, c’est de constater qu’aujourd’hui, il y a une sorte d’unanimité autour du combat d’Act Up. Le sujet dont traite le film, tout le monde trouve cela génial, alors qu’à l’époque, on se faisait pas mal insulter, y compris dans la communauté gay. Mais il faut comprendre que parmi elle, certains étaient isolés, d’autres ne voulaient pas entendre parler de sida.

Au début, les politiques ne comprenaient pas très bien cette irruption de jeunes, très engagés, avec beaucoup de répartie mais qui ne faisaient pas partie du cercle d’ « experts ». Quand nous allions dans les réunions politiques, nous avions face à nous des hommes Blancs, hétéros, en cravate et nous, nous débarquions en t-shirt, avec des sifflets. Ils étaient démunis car d’un côté, nous étions en vraie confrontation avec eux – c’était notre manière efficace de faire avancer les choses – mais de l’autre, nous pouvions avoir des discussions très apaisées avec ces mêmes personnes parce que quelque part, nous étions tous dans le même bateau. Médecins, chercheurs, politiques, associations, malades, nous étions plongés dans un océan d’impuissance.