Hôpital du Cap

L'Afrique du Sud réussit sa 3e greffe de pénis

Un Sud-Africain, qui a bénéficié d'une greffe de pénis, est le troisième patient à profiter de la technique avec succès.

L’attente a été longue. Pendant 17 ans, un Sud-Africain a vécu sans pénis, amputé à cause des complications d’une circoncision. Le 21 avril, sa vie a repris un cours presque normal. Les chirurgiens de l’hôpital de Tygerberg, au Cap (Afrique du Sud) ont réussi, pour la deuxième fois, à greffer un pénis entier. C’est le premier centre médical à y parvenir.

Après avoir prélevé le pénis d’un donneur décédé, les médecins ont oeuvré pendant plus de neuf heures. L’intervention relève de la microchirurgie : il s'agit de greffer des vaisseaux sanguins très fins, ainsi que des nerfs, l’urètre et les corps caverneux. Tous ces composants sont nécessaires à la bonne fonction urinaire et sexuelle de la verge.





Le pénis tatoué

Le Pr André Van der Merwe, qui a participé à la chirurgie, décrit son patient comme « l’un des plus heureux du service ». Il faut dire que l’intervention a particulièrement bien réussi. Aucun signe de rejet ne se manifeste, et l’ensemble des structures du pénis cicatrise correctement.

Le parcours médical du Sud-Africain ne s’arrête pas là. Il sera régulièrement suivi par les équipes qui l’ont opéré. D’ici 6 mois, il devrait parvenir à uriner sans problème et avoir des rapports sexuels normaux. La situation de son prédécesseur a de quoi encourager. Le premier patient greffé au monde est devenu papa un peu plus d’un an après sa transplantation.

Un tatouage médical permettra aussi d’oublier ce « pénis étranger ». En s’appuyant sur la même technique que les tatouages après l’opération d’un cancer du sein, les soignants permettront aux deux parties du corps d’avoir une couleur similaire.