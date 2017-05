Même avec du chocolat au lait

Pour arriver à ces résultats, des chercheurs de Harvard (Etats-Unis) et des universités d’Aalborg et d’Aarhus (Danemark) ont étudié une cohorte danoise de plus de 55 000 personnes, âgées de 50 à 64 ans, suivies sur plus de 13 ans. Dans cette population, plus de 3 300 personnes ont développé une fibrillation atriale.

Ils précisent dans leur article que les Danois consomment en priorité du chocolat au lait, dont la teneur en cacao est comprise entre 30 et 43 %. Un facteur qui pourrait avoir limité l’ampleur des résultats. « Même si les chocolats consommés par les participants à notre étude contenaient probablement des quantités relativement faibles d’éléments potentiellement protecteurs, nous avons observé une association statistiquement très robuste », précisent néanmoins les chercheurs.





Le flavanol miracle

Le composé miracle du chocolat, responsable de la plupart de ses bénéfices, est en effet le flavanol, contenu en plus grande quantité dans le chocolat noir. Ses propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires et anti-agrégantes prennent soin de nos artères, améliorent la santé du foie et limitent l’insulino-résistance diabétique.

Il en résulte moins de diabète, moins de maladies cardiovasculaires, et une meilleure santé cérébrale.

Mais pas question de se gaver de tout le chocolat qui passe sous la main, sous prétexte de protéger sa santé. Il reste extrêmement calorique, contenant souvent plus de 500 calories pour 100 g et de fortes quantités de saccharose. Il est donc préférable d’éviter les barres de chocolat pour privilégier les tablettes de chocolat de bonne qualité, et plutôt noir. Ainsi, et avec parcimonie, plaisir et santé seront enfin bons alliés.