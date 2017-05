L’Europe plus stricte

En matière de protection solaire, l’Union européenne fait figure de modèle. Une directive centrale régule les éléments affichés sur les emballages, mais aussi les produits utilisés. Résultat : selon les calculs de l’EWG, la moitié des écrans solaires américains ne pourrait pas être commercialisée sur le marché européen. Il faut dire que, depuis 2006, une protection contre les UVA et les UVB est exigée.

Il faut dire que le Vieux Continent se montre plutôt sévère sur la qualité des produits et les allégations. Les filtres contre les UVA, par exemple, ne peuvent être présents sur l’étiquette que sous des conditions strictes. La protection doit correspondre, au minimum, à un tiers du SPF. Ce n’est qu’à ce prix que l’argument est autorisé.

A défaut d’une réglementation plus exigeante, l’EWG appelle les consommateurs à prêter plus d’attention aux produits qu’ils achètent. Eviter les additifs néfastes, le palmitate de rétinyle et l’oxybenzone est une étape clé. Mais les sprays doivent eux aussi être esquivés. S’ils pulvérisent une couche épaisse d’écran solaire, celle-ci n’est pas toujours uniforme.