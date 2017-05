Record de ventes

La semaine suivant la révélation de l’acteur de Mon oncle est Charlie coïncide avec un doublement des ventes. Ces dernières ont atteint leur record à ce moment là. Elles ont continué à être très importantes les 3 semaines suivantes avec 8 225 ventes de plus qu’attendues.

« Il est très difficile d’apprécier la magnitude de l’effet “Charlie Sheen“, mais lorsque l’on compare l’impact de cette révélation aux campagnes de sensibilisation, l’effet est stupéfiant », a commenté Benjamin Althouse, l’un des auteurs. De fait, les ventes enregistrées la semaine suivant l’annonce de l’acteur ont été 8 fois plus importantes que celles recensées lors la Journée mondiale du Sida.

Pour les auteurs, ces résultats suggèrent qu’il est plus « facile » de provoquer de l’empathie et de l’intérêt chez les gens lorsqu’il s’agit d’un individu, qui plus est connu, qu’un groupe de personnes non identifiées. Bien que personne ne devrait être contraint de révéler sa maladie pour éveiller les consciences et mobiliser les populations.