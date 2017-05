50 g par semaine

Cancer du côlon : des noix pour réduire les récidives

Les malades atteints d'un cancer du côlon et grands consommateurs de fruits à coque ont une meilleure survie que les autres patients.

Noix, amandes, noisettes… La consommation de fruits à coque réduirait le risque de récidive du cancer du côlon et le risque de mourir de cette maladie, rapporte une étude américaine présentée au prochain congrès international d'oncologie clinique (ASCO) qui se tiendra à Chicago du 2 au 6 juin.

Les chercheurs de l’Institut d’oncologie Dana-Farber (Etats-Unis) ont conduit ces travaux dans le cadre d’une étude plus large sur les bienfaits des oléagineux. En 2013 dans le New England Journal of Medicine, ils ont notamment montré que les consommateurs réguliers de noix sont 29 % moins susceptibles de décéder de pathologies cardiovasculaires, un risque réduit de 11 % pour les cancers. Cette étude a été menée auprès de 119 000 personnes durant 30 ans.

Cette fois, les scientifiques ont voulu savoir si les fruits à coque pouvaient prévenir la réapparition des cancers ou ralentir la progression de la tumeur. Pour ce faire, ils ont suivi pendant 7 ans 826 patients traités pour un cancer du côlon métastatique.