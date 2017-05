Surpoids, obésité

Les médecins mieux formés pour éviter la "grossophobie"

ENTRETIEN - La formation généralistes a évolué vers plus de bienveillance à l'égard des personnes obèses. Mais la grossophobie reste un problème.

Quand la consultation devient génératrice d’angoisse… Un Français sur six souffre d’obésité. Pour cette part non négligeable de la population, le parcours de soins s’apparente souvent au parcours d’obstacles. Remarques culpabilisantes, retour incessant vers la surcharge pondérale, regard moralisateur… Les personnes en surpoids ont créé un terme pour décrire le phénomène : la grossophobie. Les comportements sont divers et variés mais un point les rassemble : les patients en surpoids ont le sentiment de manquer de bienveillance.

Associations de patients, forums et réseaux sociaux ont libéré la parole et fait prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Les actions de sensibilisation envers les soignants se multiplient afin de proposer un abord plus serein aux personnes en surpoids. Avec quel impact sur la pratique ? A l’occasion de la Journée européenne de l’obésité, ce 19 mai, Pourquoidocteur fait le point avec le Dr Eve Villemur. Médecin généraliste à Saint-Sulpice (Tarn), elle s’est spécialisée dans la nutrition comportementale.





La grossophobie est-elle un problème répandu ?

Dr Eve Villemur : C’est répandu au sein de la population générale. Cela doit donc exister dans le corps médical, ce qui est dommage. Les médecins mal formés continuent de penser « il faut, il n’y a qu’à »… sans prendre conscience de la souffrance du patient en surpoids qui a toujours fait ce qu’il pouvait. La charge du médecin généraliste est de lui donner les moyens pour qu’il fasse mieux.