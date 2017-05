Plus de patients, moins de problèmes

Un autre désagrément a été relevé sur la pratique des médecins les plus âgés : la prise en charge générale de leurs patients est plus onéreuse, en comparaison des plus jeunes.

Pas question de faire du jeunisme médical pour autant. Les chercheurs précisent qu’entre les moins de 40 ans et les 40-59 ans, la différence n’est pas statistiquement significative. D’autre part, un nombre important de patients traités lisse la différence observée avec l’âge des praticiens.

Nous avons observé qu’il n’a aucune conséquence, du moment que les médecins traitent un volume conséquent de cas », ajoute M. Tsugawa. Cette hausse de mortalité serait donc plutôt une conséquence indirecte de la montée en grade des praticiens hospitaliers, qui voient moins de patients, et non pas liée une baisse de leurs capacités intellectuelles.

Formation continue

L’âge des médecins continue néanmoins de soulever des interrogations, soutenues par des résultats d’enquêtes montrant des faiblesses. Car si leur expérience améliore leur performance clinique, l’arrivée de nouvelles technologies et les modifications des protocoles de traitements peuvent s’avérer difficiles à suivre.

« Les médecins plus âgés apportent une richesse inestimable de connaissances et d’expérience, ajoute le Dr Jena. Mais leurs aptitudes cliniques peuvent parfois être un peu à la traîne, avec le temps. Nos résultats pointent l’importance de la formation continue des praticiens, et cela, tout au long de leur carrière, quels que soient leur expérience et leur âge. »