Se positionner et former

Les préjugés sont tenaces et les entreprises n’ont pas déployé d’actions spécifiques pour tenter de les briser. « Les structures de travail publiques ou privées, tout comme les partenaires sociaux, apparaissent encore trop peu sensibilisés et mobilisés » sur le sujet, estime Jacques Toubon. Parmi les entreprises qui ont « formalisé une politique de diversité », seules 27 % « ciblent explicitement le critère de l'orientation sexuelle ».

Le Défenseur des Droits appelle donc les employeurs à afficher leur opposition à ces discriminations, en interne, mais aussi auprès de leurs partenaires (fournisseurs, clients, pouvoirs publics...) afin d' « inciter d'autres acteurs à se positionner ».

Le guide préconise la mise en place d'actions « de sensibilisation et de formation du personnel », mais aussi des politiques de relations humaines « garantissant l'égalité » et un « traitement strict des propos et agissements LGBTphobes ».

« Défendre la non-discrimination des personnes LGBT, c'est défendre des valeurs universelles d'égalité et de dignité pour toutes et tous », rappelle encore Jacques Toubon.