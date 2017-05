Un stress toxique

Ces mutations induiraient un stress important sur ces cellules. Cette perturbation obligerait les cellules à trouver un nouveau moyen de production d’énergie, décrivent les auteurs. Elles se mettraient alors à produire en excès du sucre. Or lorsque cette substance n’est pas utilisée par le corps, elle est transformée en acide lactique. Présent en trop grande quantité, elle favoriserait l’inflammation des articulations, et ainsi l’apparition d’arthrose.

En identifiant ce dysfonctionnement, les chercheurs estiment qu’il est possible de contrôler voire de ralentir la progression de la maladie par de simples mesures d’hygiène. « Il est très important de ne pas sous-estimer l’importance d’un régime alimentaire sain et du mode de vie car il n’a pas uniquement un impact sur le bien-être général, il peut aussi altérer le fonctionnement des cellules, tissus et organes et causer de graves maladies », a commenté le Pr Ali Mobasheri, responsable des travaux.

Une conclusion corroborée par de précédents travaux. Présentée en 2015, une étude réalisée auprès de patients obèses et en surpoids a montré que perdre 10 % de son poids initial permettait de ralentir la destruction du cartilage. Les auteurs avaient alors rappelé que la perte de poids associée à l’exercice physique faisaient partie des premières interventions contre la maladie.