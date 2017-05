Mobile anti-vaccination

Italie : une infirmière aurait simulé la vaccination de 7 000 personnes

Le parquet de Trévise a mis en examen une infirmière dont les patients qu’elle aurait vaccinés ne présentent pas de trace d’immunisation.

7 000 personnes, dont 5400 enfants. La liste des individus qui ne savent pas s’ils ont été correctement vaccinés est longue. Emanuela Petrillo, une infirmière de 31 ans, aurait fait semblant de vacciner ses patients entre 2009 et 2016, estime le parquet de Trévise (Italie), qui l’a mise en examen début mai pour faux, abus de pouvoir et escroquerie. La femme risque jusqu’à 10 ans de prison, une amende élevée, et des dédommagements pouvant atteindre le million d’euros.

La supercherie aurait pu passer inaperçue sans les contrôles post-prophylaxie de routine de la section régionale de la Sécurité sociale. En testant une partie de la population de moins de 15 ans de la région, elle s’est aperçue que 20 des 22 patients vaccinés par cette infirmière ne présentaient pas d’anticorps, laissant peu de doute sur le fait qu’ils n’ont pas été réellement vaccinés.





Une défense bancale

Les 500 familles de la région de Trévise, dont les membres auraient dû être vaccinés par Mme Petrillo, ont été rappelés par les autorités sanitaires pour être correctement immunisés. D’autres patients, du côté d’Udine, où avait travaillé l’infirmière, pourraient également être convoqués.

Négligence, acte criminel gratuit ou acte militant ? Le mobile « anti-vaccination » semble être étudié par la justice, même si l’accusée se défend de telles motivations. « J’ai toujours été pour la prophylaxie, et j’ai toujours vacciné tous les enfants », rapporte le Quotidien du médecin.

Une défense qui ne tient pas face aux preuves, et fragilisée par les témoignages de ses collègues, qui s’étonnent de n’avoir jamais entendu pleurer les enfants qui lui étaient confiés pour les injections vaccinales. « On avait l’impression qu’elle posait l’aiguille sur le bras et faisait semblant ».

Accusation dont se défend Emanuela Petrillo en avançant une technique spéciale permettant de piquer les patients sans qu’ils ne s’en rendent compte… Pas sûr que la justice y soit réceptive.