Pas de bénéfices pour les autres molécules

L' analyse rapporte que le risque de souffrir de cette pathologie cancéreuse est réduit de 16 % chez les femmes avalant 81 mg d’aspirine 3 fois par semaine. « Cette dose quotidienne est officiellement recommandée par the United States Preventive Services Task Force (un groupe d’experts américains, ndlr) pour prévenir les maladies cardiovasculaires et des cancers », précisent les auteurs. Une prise régulière qui diminue les risques de cancer HER2 négatif, le type le plus fréquent, de 20 %.

En revanche, ces travaux n’apportent pas de résultats probants concernant l’utilisation du paracétamol ou l’ibuprofène. Signe que ce sont bien les propriétés propres à l’aspirine qui lui confère ses bienfaits.

« Nous pensions que l’effet anti-aromatase de l’aspirine permettrait de réduire le risque de développer un cancer du sein, et améliorerait le pronostic des femmes malades, commente le Pr Bernstein. Mais l’aspirine réduit aussi l’inflammation, un mécanisme qui expliquerait comment l’aspirine empêche la récidive ».

Maintenant que les chercheurs ont plus d’informations sur les effets d’une faible dose d’aspirine, ils prévoient de poursuivre leurs recherches afin d’évaluer l’intérêt de cette molécule en prévention.