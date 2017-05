Un excès de confiance

« Le groupe sous testostérone est plus prompt à émettre des jugements à la va-vite lors de tests où la première intuition est généralement fausse », résume Colin Camerer, co-auteur de l’étude.

Et c’est bien l’hormone masculine qui est en cause. Elle a déjà été impliquée dans des comportements d’agressivité et de désinhibition par le passé. Les chercheurs évoquent deux phénomènes : la testostérone peut inhiber le processus de vérification des erreurs – poussant à répondre plus vite mais faux – ou tout simplement accroître la confiance en soi – avec le même résultat.

Cet excès de confiance a des conséquences très simples : « Si vous avez plus confiance en vous, vous aurez le sentiment d’avoir raison, et vous ne remettrez pas en cause vos erreurs », tranche Colin Camerer.

A défaut d’écouter leurs gonades, ces messieurs feraient donc bien de puiser dans leur sagesse intérieure.