Nettoyer régulièrement

Selon le nettoyeur de voiture, si ces populations microbiennes se développent aussi bien dans les voitures, c’est qu’elles y trouvent tout ce qu’elles aiment. Soit l’humidité et la chaleur. Elles sont d’autant plus ravies lorsque le maître des lieux engloutit son déjeuner dans la voiture ou quand madame se refait une beauté à un feu rouge. Alors si en plus, le véhicule est un bazar ambulant, c’est le nec plus ultra.

A la lecture de ces quelques lignes, les adeptes de locations de véhicules germophobes doivent avoir des sueurs froides. Il faut dire que l’état de certaines Autolib, petites citadines électriques louables en région parisienne, laisse parfois à désirer. A peine entré, la fièvre commence déjà à grimper.

Autant dire que nettoyer régulièrement son véhicule est la seule façon de voyager sereinement. Un conseil qui tombe à pic pour Cosméticar.