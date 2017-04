Zika, Ebola...

Epidémies : les Français s’estiment mal renseignés

Les Européens, et en particulier les Français, disent manquer d’informations lors des grandes épidémies et réclament plus de transparence.

Ebola, Zika, Chikungunya … Les grandes épidémies passent et se succèdent. Il y a bien longtemps qu’elles n’ont pas touché la France métropolitaine, ni même l’Europe. Mais le développement technologique de la communication a permis leur vaste diffusion médiatique sur le continent. Désormais, la population européenne ne peut plus ignorer quand son voisin l’Afrique ou l’Asie est lui-même frappé par une grande épidémie.

Cela génère une conscience des risques et de la menace pandémique. Pour évaluer la réalité de cette conscience, le degré d'anxiété généré par la diffusion des maladies, l'Europe a souhaité sonder sa population à travers une « Consultation Citoyenne », sorte de questionnaire financé par la Commission Européenne, avec pour objectif l'émission de recommandations à destination des décideurs politiques au sujet des risques épidémiques.





Le généraliste, source fiable

Huit pays ont participé à ces travaux (France, Bulgarie, Danemark, Irlande, Italie, Roumanie, Norvège et Suisse), pour quelques 400 citoyens interrogés. L’étude révèle que globalement, les citoyens européens ne sont pas satisfaits des informations émanant des autorités de santé publique pendant une épidémie. Seuls 29 % se déclarent satisfaits et moins encore en France, où ce taux chute à 15 %. « Deux exceptions cependant : le Danemark avec 48 % de satisfaction et 64 % en Norvège », peut-on lire.

La source d’information la plus fiable pour les Français pendant une épidémie est d’abord le médecin généraliste (84 % de confiance), les autorités européennes de santé (65 %) et les autorités nationales de santé (65 %). Les moins fiables étant internet (41 %), la télé (49 %) et la radio (52 %), précise le sondage.





Le doute est permis

En cas d’épidémie, les citoyens européens interrogés pensent que l’information la plus importante qui doit leur parvenir depuis les autorités de santé publique est « quoi faire » (67 %) et « quelles sont les modalités de transmission » (19 %). En France, ces deux informations sont d’importance égale avec respectivement 53 % et 40 %. « Elles devraient faire partie de la stratégie de communication nationale et internationale, lors d’une épidémie ».

D’ailleurs, la transparence est la pierre angulaire d’une communication réussie sur les épidémies, à en croire ce sondage. Les citoyens pensent ainsi que « l’honnêteté et une bonne communication peuvent renforcer la confiance publique (peu importe la gravité de la situation), et qu’ils sont dans leur droit de savoir et comprendre quelle est la situation réelle. Ils peuvent même accepter l’incertitude scientifique si celle-ci est bien expliquée », lit-on encore.