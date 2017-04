Campagne de vaccination lancée

Nigeria : l’épidémie de méningite C a fait 500 morts

Un peu moins de 500 morts ont été causées par une épidémie de méningite C. Le Nigeria a lancé une campagne de vaccination et invite à prendre des mesures de prévention.

L'ESSENTIEL Neisseria meningitidis est une des bactéries responsables de la méningite. Elle se transmet par l’intermédiaire des gouttelettes de salive. Cinq sérogroupes sont particulièrement surveillés : A, B, C, W et Y. Après s’être installée dans la gorge, la bactérie atteint la circulation sanguine, provoquant une méningite ou une septicémie parfois mortelles. Le purpura fulminans est une complication grave de l’infection, mortelle dans un as sur trois. Dans les zones endémiques, et pour les voyageurs qui s’y rendent, la vaccination est recommandée. La ceinture de la méningite en Afrique subsaharienne, dont le Nigeria fait partie, est concernée. En France, le vaccin contre le méningocoque de type C est recommandé à tous les nourrissons de l’âge de 12 mois.

L’épidémie de méningite C submerge le Nigeria. La majorité des Etats de ce pays africain tentent de combattre cette maladie contagieuse. Sans succès, puisque la bactérie a provoqué 500 décès en l’espace de cinq mois. Ce 12 avril, le ministre délégué à la Santé, Osagie Ehanire, s’est pourtant voulu rassurant devant la presse. L’épidémie « commence à stagner », affirme-t-il. Elle pourrait amorcer prochainement son recul.





Une campagne de vaccination

Au dernier bilan, plus de 4 700 cas suspects ont été rapportés aux autorités sanitaires nigériannes. C’est deux fois plus qu’au début du mois d’avril. L’épidémie de méningite C touche surtout les enfants et l’Etat de Zamfara, au nord du pays. A lui seul, il concentre 70 % des malades.

La réponse n’a pas tardé, face à l’explosion des infections. Les malades sont désormais isolés dans des centres dédiés et des antibiotiques fournis en masse à toutes les régions à risque. Dès les premiers jours d’avril, une campagne de vaccination a été lancée au sein des zones touchées. « Nous avons commandé deux millions de doses supplémentaires », a lancé Osagie Ehanire ce 12 avril. Cela risque d’être insuffisant. Rien que pour protéger la population de Zamfara, il faudrait trois millions de vaccins.







Source : Centre nigérian pour le contrôle et la prévention des maladies (NCDC)