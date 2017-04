Les alcooliques de demain ?

« L’objectif de ce type de programme est connu : il s’agit de faire entrer les gens dans la consommation et de les y accompagner doucement, avec tact et émotion, souligne Jean-Pierre Couteron. A l’intérieur de cette consommation, comme nous n’avons pas pu expliquer ce qu’est la modération, il est difficile pour nous de convaincre que ces campagnes préparent l’alcoolisation des jeunes ».

La littérature montre bien l’impact sur les consommations d’un environnement saturé d’alcool, et le risque accru d’usages problématiques. Mais ce message n’a aucune portée ; seul celui de Vin et Société, moins austère, plus attractif, touche les consommateurs. « Les premiers sondages informels que nous menons montrent que les gens apprécient ces programmes et ne voient pas le problème », confirme Jean-Pierre Couteron.





Intérêts divergents

Or, on peut douter de la capacité de Vin et Société à faire sa propre régulation en matière de consommation et de santé publique. Le lobby l’a encore prouvé dans le combat qu’il mène contre l’agrandissement du logo d’avertissement pour les femmes enceintes sur les bouteilles. Tout en se disant pleinement engagé contre le SAF (syndrome d’alcoolisation fœtale, 8000 nouveaux cas par an), ils jugent la mesure trop marginale, pas assez efficace.

Peut-être, lui aurait répondu un tenant de la santé publique. Mais quand bien même dix bébés en seraient épargnés grâce à l’augmentation (entre autres mesures) de la taille de ce logo, cela vaudrait la peine de le faire. Vin et Société qui vante le rôle des cavistes pour promouvoir la consommation responsable, avec, visiblement, une très grande confiance quant à leurs éventuels conflits d’intérêts.

Rien de scandaleux, donc, dans cette émission télévisée. Si seulement elle n’avait pas ce un créneau de diffusion massive, qui expose les deux tiers de Français qui ne boivent presque jamais à des images qui n’ont jamais autant valorisé le produit. Si seulement, aussi, les acteurs de la santé n’avaient pas laissé la filière du vin définir ce qu’est le bien-boire, l’information et la promotion de l'alcool.