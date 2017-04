Violences et Humiliations

Passons l’état matériel de ces établissements, reflet de la vieille administration pénitentiaire et de ses déboires économiques. Le sujet vaudrait pourtant le détour : les rats, les punaises de lit, les déjections, la moisissure … tout cela n’est certainement pas pour apaiser la situation, dans le quartier des mineurs comme chez les plus âgés et chez les femmes, particulièrement discriminées.

Mais ce qui frappe, c’est l’incroyable banalité de la violence entre les détenus, et entre surveillants et prisonniers. Tous les rapports ont les mêmes formules : insultes récurrentes, utilisation de la fouille à nu comme moyen d’humiliation injustifié, coups répétés, manque de formation des surveillants… Au moins trois plaintes ont été déposées par des détenus qui dénoncent un traitement humiliant et ultra-violent, bien au-delà de la mission d’autorité qui incombe à l’administration.

Savoir qui a commencé le premier n’est pas vraiment la bonne question. Affronter les circonstances, en revanche, relève du plus grand pragmatisme. Finalement, c’est la directrice du centre qui, dans une lettre rédigée en juin, fournit le constat le plus clairvoyant. Elle parle de « quartiers saturés », de l’impossibilité « d’affecter les personnes détenues en tenant compte des profils, vulnérables, récidivistes, etc »… En un mot, d’une situation « intenable ».