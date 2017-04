Jusqu'au 14 avril

Allergies : alerte au bouleau sur toute la France

La majorité du territoire sera sous la domination des bouleaux. Ils seront les instigateurs d’un risque d’allergie élevé à très élevé.

C'est un printemps à bouleaux que nous annonce le dernier bulletin du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) publié ce vendredi (et valable jusqu'au 14 avril). Celui-ci indique que la majorité du territoire sera sous la domination des pollens de bouleau.

Qu’ils soient ou non les pollens les plus nombreux, ce seront eux qui, à part sur le pourtour méditerranéen et au Sud de la Gironde, seront les instigateurs d’un risque d’allergie élevé à très élevé.





Un autre cocktail au sud-ouest

Au sud-ouest de cette limite, les temps changent. Les plus allergiques devront affronter un mélange de pollens de platane, de chêne, mais aussi de bouleau ! Ce cocktail pourra porter un risque d’allergie moyen à élevé, tandis qu’à l’est sur le pourtour méditerranéen, les platanes se calment et permettent un peu de répit, mais attention à l’arrivée des pollens de chêne et de pariétaire... Les menaces laissent donc leur place à d'autres menaces au fil des semaines.

Enfin, dernier risque pour les accros du mouchoir en ce moment, et pas des moindres, les graminées. Elles disséminent déjà quelques pollens sur une grande partie du territoire. Et si les beaux jours persistent, le développement de ces herbes et leur floraison seront en augmentation, annonce d'ores et déjà le RNSA.

Le réseau conclut que les allergiques doivent impérativement suivre leur traitement ou consulter un médecin pour pouvoir profiter du beau weekend annoncé.