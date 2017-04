Résister au vieillissement

Afin de suivre l’évolution du cerveau des seniors, les neurologues ont pris deux clichés par IRM. L’un au début de l’étude, et un autre 18 mois plus tard. Ils ont alors calculé que l’épaisseur du cortex chez les super seniors a diminué de 1,08 % contre 2,24 % dans le groupe témoin.

« Nous avons découvert que les supers seniors sont résistants au taux normal de déclin cognitif observé chez les autres personnes âgées, explique Emily Rogalski, professeur adjointe de neurologie cognitive à l'Université Northwestern et principal auteur de ces travaux. Ces personnes parviennent à rester en bonne santé et à conserver une bonne qualité de vie en profitant pleinement des dernières années de leur vie ».

Les chercheurs estiment que cette résistance au vieillissement s’expliquerait en partie par la génétique. L’influence de l’environnement et des interactions sociales, sont des éléments clés. En étudiant ce qui rend les super seniors uniques, les chercheurs espèrent découvrir les mécanismes biologiques mis en jeu dans l’atrophie cérébrale. Ceci pourrait contribuer à préserver les capacités mémorielles au cours du vieillissement.