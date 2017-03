Quelles sont les raisons de ne pas les prescrire ?

Pr Anne Vambergue : Ce sont les recommandations officielles. De plus, à partir de 2010, des études ont montré, avec des effectifs plus important, un possible surrisque de macrosomie fœtale – donc de gros bébés à la naissance – et d’hypoglycémies néonatales pour les grossesses sous sulfamides.

L’autre élément, c’est qu’on savait que la metformine traverse le placenta, ce qui était moins certain pour les sulfamides. En refaisant une analyse des études qui s’y sont intéressées, on voit bien que les méthodologies sont anciennes, les sensibilités de dosage moins bonnes. Des données plus récentes ont confirmé le passage dans le placenta de la metformine et des sulfamides.





Les effets supposés sur le fœtus sont-ils graves ?

Pr Anne Vambergue : La littérature montre que la macrosomie augmente le risque d’obésité et de diabète ultérieurement. Mais on ne sait pas grand chose sur le risque d’hypoglycémie néonatale et son impact. En fait, pour la metformine comme les sulfamides, aucune étude ne s’est intéressée au devenir de l’enfant après la naissance.

Ces études à long terme sont extrêmement importantes pour évaluer le risque d’obésité, de diabète ou le neurosensoriel. La réponse est donc qu’actuellement, on ne peut pas utiliser les antidiabétiques oraux pendant la grossesse. Une étude vient de se terminer en France, qui compare la morbidité materno-fœtale de femmes sous insulinothérapie et sous sulfamides. Nous attendons avec impatience ces résultats.





Les effets du diabète gestationnel, eux, sont avérés…

Pr Anne Vambergue : Oui, là aussi, il semblerait qu’il existe un surrisque de surpoids et d’obésité, voire d’anomalies de la tolérance au glucose à l’âge adulte. Tout cela nous confirme que l’environnement intra-utérin est extrêmement important. C’est le concept de programmation métabolique qui montre qu’au cours de la grossesse, il y a peut-être des périodes de vulnérabilité avec des modifications épigénétiques, qui auront des conséquences sur les générations ultérieures.