Plan de Marisol Touraine

Education sexuelle : le coup de colère du Pr Israël Nisand

ENTRETIEN - Marisol Touraine annonce une stratégie d'amélioration de la santé sexuelle centrée sur les jeunes. Des annonces jugées tardives.

L'ESSENTIEL Marisol Touraine a annoncé une stratégie d'amélioration de la santé sexuelle, avec un accent mis sur les jeunes. Avant 15 ans, 20 % des jeunes sont déjà sexuellement actifs. La ministre de la Santé propose l'adoption de contrats cadres qui renforcent l'éducation à la sexualité, dès la maternelle, et une intégration de cette thématique au parcours d'accompagnement à l'emploi. Parmi les mesures avancées par Marisol Touraine figure aussi l'enrichissement des portails Internet existants. Les outils de communication doivent être modernisés, en développant l'aide à distance et les actions sur les réseaux sociaux.

« Un inventaire à la Prévert. » Voilà comment le Pr Israël Nisand, gynécologue-obstétricien aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin), accueille les dernières annonces de la ministre de la Santé. Marisol Touraine a en effet lancé, ce 28 mars, une stratégie globale d’amélioration et de promotion de la santé sexuelle des Français. Au cœur du projet, les jeunes et leur éducation à la sexualité. Mais le document tient plus de la liste de vœux pieux que d’un plan concret.

Renforcement de la prévention et du dépistage, formation des professionnels, modernisation des outils existants… Les pistes sont nombreuses mais arrivent un peu tardivement. Ce retard est source de colère pour le Pr Nisand.





Comment l’éducation sexuelle à l’école s’organise-t-elle ?

Pr Israël Nisand : La loi de 2001 prévoit 3 à 4 heures d’éducation à la sexualité, dès l’âge de 4 ans. Elle n’est appliquée nulle part. Moins de 10 % des écoles appliquent la loi française, peut-être même 0 %, et non pas les 75 % annoncés par la ministre. Un certain nombre de militants et de bénévoles ont mis en place des programmes. C’est sûrement eux qui sont comptés dans les statistiques.

Il est tout de même scandaleux que le gouvernement qui a fait régresser la santé sexuelle des jeunes se permette, en partant, de dire ce qu’il faut faire aux suivants. Il faut un vrai projet de santé publique. Le Québec, la Suisse et les Pays-Bas offrent une éducation à la vie affective par les maîtres jusqu’à l’âge de 12 ans, puis avec des intervenants extérieurs. En France, non seulement on n’applique pas nos lois, mais en plus on laisse nos enfants exposés à la pornographie.