... au plus près des assurés

Concrètement, lorsqu’une difficulté d’accès aux soins est repérée, la réponse de l’Assurance maladie consiste en un accompagnement à trois niveaux : un bilan exhaustif des droits aux prestations intégrant une explication approfondie de leurs usages (allant jusqu’à l’accompagnement dans la bonne utilisation du chèque ACS) ; une orientation dans le système de soins (par exemple comment trouver un gynécologue ou bien où s’adresser pour effectuer un bilan de santé) ; et enfin, un accompagnement au montage financier. Celui-ci peut être construit le cas échéant par cofinancement de plusieurs partenaires pour faire face à des restes à charge insurmontables pour la personne.

Et pour arriver à un zéro renoncement aux soins, le CNAM compte sur toutes les bonnes volontés. Les agents des caisses ont tout d'abord été formés à détecter, lors de leurs échanges avec les assurés, leurs éventuelles difficultés de santé. Et le dispositif repose sur une coopération étroite avec les autres acteurs du tissu local, autrement dit les professionnels de santé, les collectivités territoriales, ou encore les hôpitaux, et les organismes complémentaires. « Ce sont eux, et non l’assuré, qui saisissent l’Assurance maladie de ces situations problématiques », conclut cette dernière.





L'exemple de la CPAM de la Somme

Contacté par Pourquoidocteur, Jean-Yves Casano a déjà expérimenté cette solution dans la Somme depuis un an. Et le directeur de la CPAM du département est satisfait des premiers résultats récoltés. « Plus de 400 personnes sont maintenant suivies de façon personnalisée. La moitié d'entre elles ont pu accéder à de nouveaux soins grâce à leur inclusion dans le dispositif. Et le taux de CMU progresse aussi de façon régulière », détaille-t-il.

Seul bémol rapporté, 75 personnes n'ont pas poursuivi l'expérience. « Mais un travail à venir avec des sociologues de l'université d'Amiens devrait bientôt expliquer quels ont été les freins à la continuité du suivi ». « Pour ces gens-là, le soin est souvent le dernier de leurs soucis. Ils pensent d'abord à comment payer leur logement, le chauffer, se nourrir, et à s'insérer socialement. C'est une hypothèse forte que l'on doit conforter », conclut Jean-Yves Casano.

(1) Caisse Nationale d’Assurance Maladie.