Classement réalisé par Bloomberg

Santé : l’Italie serait le pays le "plus sain" du monde

L'Italie est en tête des pays les plus sains du monde. Le système de santé y est favorable et les habitudes alimentaires protègent la population.

En matière de santé, les pays scandinaves sont souvent cités en modèle. Et pourtant, aucun d’entre eux ne figure parmi les pays les "plus sains" du dernier classement de la société financière Bloomberg. C’est l’Italie, avec son taux de chômage record et sa dette astronomique, qui domine le monde ! Avec une note de 93 sur 100, le pays en forme de botte caracole en tête de cette hiérarchie, qui classe 163 pays au total.

Derrière l’Italie figurent l’Islande, la Suisse, la cité-Etat de Singapour et l’Australie. Qu’apporte le pays de Dante par rapport à ces autres nations ? Bloomberg a réalisé le classement en s’appuyant sur l’espérance de vie, les causes de décès, les risques de maladie mais aussi l’accès à l’eau potable. Ces choix favorisent nettement l’Italie, où un nouveau-né peut espérer vivre jusqu’à 80 ans environ.









Les coutumes alimentaires bénéfiques

Les coutumes alimentaires latines sont aussi bénéfiques : le régime méditerranéen, riche en huile d’olive vierge, en légumes et en oléagineux, permet à la population de protéger cœur et artères. On y souffre donc moins d’hypertension artérielle et de cholestérol. C’est d’ailleurs ce paramètre qui fait reculer les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans le classement. L’obésité y atteint le stade d’épidémie et le régime est nettement plus riche en mauvaises graisses.

Non contents de souffrir d’un système de santé très imparfaits, Américains et Britanniques se situent donc en 34e et 23e position de ce classement. La France se place au 14e rang.

L’ Italie, en matière de système de santé, n’a finalement pas de leçons à prendre des Scandinaves.L’accès aux médecins est assuré – ceux-ci sont nombreux dans le pays – et le système de santé est de bonne qualité, s'il on en croit le score de Bloomberg. Si on y ajoute la stabilité politique, tous les éléments sont réunis pour tempérer le chômage croissant et les effets de la crise économique. De quoi nous faire envier la dolce vità.