Le diclofénac est le plus dangeureux

Globalement, les patients qui ont avalé un AINS étaient 31 % plus susceptibles d’être victime d’un arrêt cardiaque que les autres. Un même risque était observé pour l’ibuprofène. Avec un risque accru de 50 %, le diclofénac semble bien plus dangereux.

En revanche, l’usage de naproxéne, célécoxib et rofécoxib n’était pas associé à un risque majoré d’arrêt cardiaque. Pour autant, les chercheurs n’écartent pas leur éventuelle responsabilité. Ils expliquent que le nombre d’arrêts cardiaques est trop faible pour évaluer leur impact.

« Ces résultats viennent rappeler brutalement que les AINS ne sont pas sans danger, affirme le Pr Gislason. Le diclofénac et l’ibuprofène, deux médicaments fréquemment utilisés, sont associés à des risques significativement plus importants de crise cardiaque. Ils devraient donc être utilisés avec précaution et pour des indications valables, et probablement évités chez les patients souffrant de maladies cardiovasculaires ou présentant plusieurs facteurs de risque ».

Le cardiologue danois est ainsi opposé à la vente de ces médicaments dans les supermarchés. S’ils sont vendus en libre service en pharmacie, il recommande de limiter les quantités et les doses. En France, il est possible d’acheter des cachets d’ibuprofène dosés jusqu’à 400 mg. « Il ne faut pas prendre plus de 1 200 mg d’ibuprofène par jour, conseille le médecin. Le naproxéne est sûrement le plus sûr des AINS, la dose quotidienne devrait être limité à 500 mg par jour. En revanche, le diclofénac est le plus risqué et devrait être évité par les patients à risque mais aussi par la population générale. Des médicaments plus sûrs et ayant des effets similaires existent, il n’y a donc aucune raison d’en prendre ».