Contre la grippe

Vaccination obligatoire : l'Ordre des médecins favorable pour les soignants

EXCLUSIF - Marisol Touraine a dénoncé le taux de couverture vaccinale très bas des soignants. L'Ordre des médecins et celui des infirmiers ne sont pas opposés à une obligation.

D’après les dernières données de Santé Publique France, le pic de l’épidémie de grippe est sur le point d’être franchi dans plusieurs régions. Et l'information est loin d'être rassurante puisque le nombre de cas enregistrés sur l’ensemble du territoire est déjà très important. Les hôpitaux sont, de ce fait, particulièrement sollicités. En première ligne, les services d'urgences qui sont saturés. En chiffres, Marisol Touraine a précisé que 142 hôpitaux français sur 850 sont en « état de tension ».

Face à cette situation inquiétante, les urgentistes expriment leur ras-le-bol. En réponse, Marisol Touraine a rappelé leur devoir moral aux professionnels. En déplorant que « le taux de vaccination parmi le personnel soignant reste trop faible ». A l’EHPAD Korian Berthelot de Lyon par exemple, seuls 39 % des membres du personnel étaient vaccinés contre la grippe.

Un taux insuffisant pour lutter efficacement contre la propagation de la grippe dans les établissements de santé. Cet incident doit provoquer un déclic chez les professionnels de santé, a estimé le Pr François Bricaire, infectiologue à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) contacté par Pourquoidocteur. « J'insiste sur la nécessité de vacciner les personnels soignants qui s'occupent des personnes âgées », a-t-il précisé. Une proposition qui fait son petit bout de chemin dans les consciences.





Médecins et infirmiers

Interrogé par Pourquoidocteur, le Dr Patrick Bouet, président de l'Ordre des médecins (CNOM) confie : « dans le cadre d'une politique de santé publique, il nous apparaît nécessaire que les professionnels de santé, et donc les médecins, soient vaccinés contre la grippe ».

Ce dernier se déclare aussi favorable à une mesure qui rendrait obligatoire cette vaccination pour les soignants. « Ce serait une mesure de bon sens pour ajouter une protection contre les épidémies », ajoute-t-il. Ce dernier ne se déclare pas non plus défavorable à une exigibilité de la vaccination pour les personnes qui vivent en collectivité, comme en EHPAD par exemple.

Même son de cloche du côté d'autres professionnels de santé. Karim Mameri, secrétaire général de l’Ordre des Infirmiers (CNOI), ne se dit pas opposé à une obligation vaccinale des soignants dans les EHPAD. « C'est une question d'éthique et de déontologie. Les soignants et notamment les infirmiers ont un devoir d'exemplarité », pense-t-il.

Cette mesure, selon lui, ne doit donc plus être écartée par les autorités même si elle n'est la priorité, tempère-t-il. A ce sujet, Karim Mameri plaide plutôt pour de grandes campagnes choc de sensibilisation aux dangers de la grippe et à l'importance la vaccination. Il conclut que celles-ci devraient s'intensifier auprès des professionnels de santé et l'entourage des personnes vulnérables.

Pour le moment, Benoît Vallet, qui pilote la direction générale de la santé du ministère de la Santé, consent qu'il faut « réfléchir » à rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour les soignants (médecins, infirmiers, etc.)