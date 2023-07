Cure thermale : une approche complémentaire et naturelle

Cure thermale : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Le thermalisme a essentiellement une visée curative alors que la thalassothérapie à une visée préventive. Sur le plan de la réglementation, la thalassothérapie ne bénéficie d'aucune prise en charge par l'Assurance Maladie. La crénothérapie et la cure thermale sont deux termes utilisés de manière interchangeable pour désigner le même concept.

La balnéothérapie est une forme de thérapie qui utilise les bienfaits de l'eau à des fins de relaxation et de bien-être. Elle se concentre davantage sur les aspects de détente, de stimulation et de relaxation, tandis qu'une cure thermale est un traitement médical spécifique, supervisé par des professionnels de la santé, utilisant les eaux thermales pour traiter des affections médicales spécifiques.

La thalassothérapie est une approche de soins de santé qui utilise les bienfaits de l'eau de mer, du climat marin et des éléments marins tels que les algues et les boues marines à des fins thérapeutiques et de bien-être. Elle se différencie de la cure thermale qui utilise spécifiquement les eaux thermales.

Qu'est-ce qu’une cure thermale ?

Une cure thermale est une forme de traitement prescrit par un médecin et qui utilise les bienfaits des eaux thermales à des fins thérapeutiques. Elle implique généralement un séjour dans une station thermale spécialisée, où les patients suivent un programme de soins personnalisé supervisé par des professionnels de la santé.

Les eaux thermales sont des eaux souterraines riches en minéraux et en oligo-éléments qui émergent naturellement de la terre à des températures élevées. Elles sont réputées pour leurs propriétés thérapeutiques et sont utilisées depuis l'Antiquité pour traiter diverses affections.

Une cure thermale peut être prescrite par un médecin dans le cadre du traitement de diverses maladies, telles que les affections rhumatologiques (arthrose, rhumatismes), les troubles respiratoires (asthme, bronchite chronique), les affections dermatologiques (eczéma, psoriasis) et les affections ORL (sinusite, otite). Les eaux thermales sont également utilisées pour soulager le stress, les troubles du sommeil et favoriser la relaxation. Pendant une cure thermale, les patients suivent généralement un programme de traitements spécifiques, tels que des bains thermaux, des douches, des inhalations, des applications de boue thermale, des massages et des séances de kinésithérapie. Les programmes de soins sont adaptés aux besoins individuels de chaque patient et sont supervisés par une équipe médicale.

Les cures thermales associent une prise en charge de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle associées à un changement de climat, de lieu ou de mode de vie.

L’ensemble de la prise en charge effectué en cure thermale comprend donc : les techniques spécifiques d’utilisation des eaux thermales et de ses dérivés (boue ou vapeur) sous forme de douches, bains, de soins en piscine associés ou non à la kiné-balnéothérapie, mais également les enveloppements de boue, les jets de vapeur ou les jets d’eau, (techniques communes avec les soins d’hydrothérapie comme la thalassothérapie (utilisation d’eau de mer, air marin et climat marin) et balnéothérapie en eau du robinet ou eau d’adduction) ; répétition quotidienne des soins pendant trois semaines, Sont ainsi réalisés : des massages, des séances de physiothérapie ou de kinésithérapie, une réadaptation fonctionnelle, le repos physique, la rupture du cadre de vie habituel, une information et l’éducation du patient en groupe. Les cures thermales sont généralement prises en charge par l'assurance maladie dans certains pays, sous réserve de certaines conditions. Elles offrent souvent un environnement propice à la détente et à la convalescence, avec des infrastructures telles que des hôtels, des spas et des installations de loisirs.

Il est important de souligner que les cures thermales ne constituent pas une solution miracle, mais peuvent compléter un traitement médical traditionnel. Avant de suivre une cure thermale, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour évaluer si cela convient à votre état de santé et si cela peut vous être bénéfique.

Quelles sont les indications des cures thermales ?

Toutes les maladies chroniques peuvent bénéficier de cures thermales. Les cures thermales sont prescrites pour le traitement de diverses affections médicales :

Affections rhumatologiques : arthrose, rhumatismes, lombalgie, fibromyalgie.

Troubles respiratoires : asthme, bronchite chronique, sinusite.

Affections dermatologiques : eczéma, psoriasis, dermatite.

Affections ORL : sinusite, otite, rhinite.

Troubles métaboliques : obésité, diabète de type 2.

Troubles de la circulation : insuffisance veineuse, lymphœdème

Affections psychosomatiques : stress, anxiété, troubles du sommeil.

Séquelles de traumatismes : fractures, entorses, rééducation post-chirurgicale.

Maladies métaboliques : goutte, hypercholestérolémie.

Affections urologiques : calculs rénaux, cystite, prostatite.

Il est important de noter que la prescription d'une cure thermale doit être établie par un médecin et que les indications peuvent varier en fonction des régions. Chaque station thermale peut également avoir des domaines de spécialisation spécifiques en fonction des propriétés de ses eaux thermales.

Quelles sont les contre-indications des cures thermales ?

Bien que les cures thermales soient réputées bénéfiques pour de nombreuses personnes, il existe certaines contre-indications à prendre en compte :