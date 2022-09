Oxyurose : prurit anal, toute la famille doit être traitée

Oxyurose : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Une parasitose est une infection provoquée par un parasite, c'est-à-dire un organisme vivant au dépend d'un autre organisme (hôte). Dans le cas de l'oxyurose, le parasite en question est un ver appelé Enterobius vermicularis et l'hôte est l'être humain.

Ce ver fait partie de la famille des nématodes, des vers ronds non segmentés.

Le prurit est le terme scientifique désignant la sensation de démangeaisons.

Un traitement vermifuge est un traitement antiparasitaire dirigé contre les vers.

Qu'est que l'oxyurose ?

L'oxyurose est une parasitose intestinale fréquente, due à l'infection de l’intestin par un ver appelé scientifiquement Enterobius vermicularis. Ce petit ver blanc et rond mesure d’un demi à un centimètre.

Il pénètre dans l'organisme par la bouche sous forme de minuscules œufs, puis se développe dans les intestins où il se reproduit. Ensuite, la femelle pond ses œufs au niveau de l'anus, plutôt la nuit, ceux-ci se répandent alors dans l'environnement via les mains de la personne atteinte lorsqu'elle se gratte. Elle peut ainsi de nouveau se contaminer ou contaminer des personnes de son entourage via contact direct ou indirect par des objets contaminés.

Les œufs peuvent survivre 2 semaines en dehors du corps et peuvent aussi être transmis via la respiration de particules de poussières qui les contiennent. La maladie atteint le plus souvent les enfants en bas âge, car ils vivent en collectivité et peuvent difficilement respecter les mesures d'hygiène de base.

L’oxyurose doit être traitée rapidement pour limiter les contaminations et les complications, rares, qu'elle peut provoquer.

Quels sont les signes de l'oxyurose ?

Souvent les personnes atteintes n’ont pas de signes et ne se plaignent de rien. Dans d'autres cas, l'infection provoque un prurit anal, notamment le soir et la nuit, car la femelle parasite pond ses œufs au niveau de l'anus à ce moment et sécrète en même temps une substance irritante. La maladie peut aussi provoquer des douleurs abdominales et des diarrhées.

Chez les enfants, les seuls symptômes présents peuvent être une agitation, des troubles du sommeil ou de l'irritabilité. Parfois des vers sont retrouvés au niveau des sous-vêtements ou de l'anus.

Quelles sont les complications de l'oxyurose ?

L'oxyurose est une maladie bénigne, sans gravité. Cependant, il est important de la traiter rapidement car des complications sont possibles.

L'infection peut se propager notamment chez la petite fille, et provoquer des inflammations de la vulve et du vagin (vulvo-vaginite). Des cas d'appendicite ont également été rapportés sans que le lien ne soit certain.

Enfin, à cause des démangeaisons, de graves lésions de grattage peuvent survenir avec des fissures locales ou une surinfection par une bactérie.