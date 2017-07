Paillettes dans le vagin : la mode qui inquiète les spécialistes

Pretty woman est de retour. Il ne s’agit pas de la suite des aventures de Julia Roberts et de Richard Gere, mais de la société américaine du même nom qui nous promet du sexe en capsule.

Pretty Woman Inc vient de lancer un produit censé pimenter nos ébats amoureux. Passion Dust Intimacy Capsules sont des pilules à introduire dans le vagin une heure avant un rapport, explique Le Parisien, et qui renferment des paillettes comestibles et aromatisées. Elles « contiennent une base d’amidon de maïs, mais aussi de la poudre d’acacia, et de stéarate végétal », précise le quotidien. Un véritable festin !



Si le produit fait déjà fureur aux Etats-Unis, il déclenche également la colère des féministes anglaises qui refusent que leur vagin ressemble à « un arc-en-ciel disco ». Les médecins, eux aussi, sont inquiets. Par la voix de Vanessa McKay, porte-parole de l'association des gynécologues britanniques, ils mettent en garde les femmes qui céderaient à cette mode. « Le vagin contient un équilibre très fin de bonnes bactéries, qui sont là pour le protéger », a-t-elle expliqué au journal The Independant. En introduisant des corps étrangers, elles s’exposent à des infections, des inflammations ou des vaginoses bactériennes.

Alors, pour retrouver l’ambiance disco pendant les galipettes, pourquoi ne pas se repasser la bande originale de Saturday Night Fever. En plus, c’est excellent pour le cœur.