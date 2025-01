Hyperthyroïdie : attention, un médicament est retiré de la vente par l’ANSM

L'ESSENTIEL L’ANSM a récemment annoncé un rappel massif de plusieurs boîtes de lévothyroxine produites par le laboratoire Sanofi.

Ce dernier fait suite à la mise en évidence d’un taux de lévothyroxine sodique légèrement inférieur aux spécifications.

Les patients ayant ces médicaments doivent arrêter de prendre les comprimés et les rapporter en pharmacie afin de procéder à un échange.

Située à l’avant du cou, la thyroïde est une glande endocrine. En clair, cet organe produit des hormones, à savoir des substances transportées dans le sang et qui diffusent dans toutes les parties du corps. Ces hormones thyroïdiennes agissent comme des messagers capables d’ordonner des actions à distance de la thyroïde. Lorsqu’elles sont produites à des taux élevés par la glande, on parle d’hyperthyroïdie. Cela se manifeste par une perte de poids, une thermophobie, des palpitations cardiaques, des insomnies, une baisse de la force musculaire, la fatigue, des tremblements ou encore des nausées.

Afin de lutter contre ce trouble, des médicaments, appelés "antithyroïdiens de synthèse", sont prescrits pour réduire la production d’hormones par la thyroïde. D’après l’Assurance Maladie, ils permettent d’obtenir des valeurs normales en 3 à 8 semaines. "Un traitement d’entretien doit ensuite être poursuivi pendant plusieurs mois (12 à 18 mois)."

Des boîtes de lévothyroxine rappelés à cause de taux inférieurs aux spécifications

Le 23 janvier, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a signalé que plusieurs boîtes de lévothyroxine, produites par le laboratoire Sanofi, étaient retirées de la vente par mesure de précaution. La raison ? Un taux de lévothyroxine sodique légèrement inférieur aux spécifications mises en évidence par le groupe pharmaceutique lors d’une étude de stabilité. "Aucun cas de pharmacovigilance en relation avec ce défaut n’a été rapporté sur les lots à ce jour", indique la firme.

Les médicaments concernés par ce rappel sont dénommés :

L-Thyroxin Henning 50 microgrammes, comprimé sécable - CIP : 34009 301 197 7 8, plus précisément les lots : "3R11V - péremption : 05/2025" et "3R1PJ - péremption : 06/2025"

L-Thyroxin Henning 75 microgrammes, comprimé sécable - CIP : 34009 301 197, plus précisément les lots : "3R14C - péremption : 05/2025" et "3R879 - péremption : 04/2025"

Hyperthyroïdie : "contacter, par tous les moyens dont ils disposent" les patients prenant ce médicament

L’ANSM demande aux pharmaciens de "contacter, par tous les moyens dont ils disposent", les personnes ayant reçu une (des) boite (s) des lots concernés. Quant aux patients détenant une boite des lots concernés par le rappel, ils ne doivent plus prendre ces comprimés et doivent rapporter la (les) boîte(s) en pharmacie pour procéder à un échange. Car non, les malades ne doivent pas arrêter de prendre leur traitement contre l’hyperthyroïdie.