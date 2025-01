Un chirurgien stressé réussit mieux son opération

L'ESSENTIEL L’équilibre sympathovagal a été choisi par les auteurs d’une nouvelle étude pour mesurer le stress des chirurgiens durant une opération.

L’équilibre sympathovagal correspond, dans cette étude, à la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), c’est-à-dire la variation dans le temps entre deux battements cardiaques.

Les auteurs ont découvert que plus le chirurgien est stressé durant les cinq premières minutes de l'opération, moins il y a de complications pour le patient.

Si votre chirurgien semble stressé avant une opération, ne vous inquiétez pas… au contraire ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Surgery, plus le stress est élevé au début d’une intervention, moins il y a de complications pour le patient après l’opération.

L’équilibre sympathovagal pour mesurer le stress des chirurgiens

Lors de leurs travaux, les chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston, aux Etats-Unis, ont étudié les données de 793 interventions réalisées par 38 chirurgiens issus de quatre hôpitaux. L’âge médian de ces professionnels de santé était 46 ans. Ces informations ont été recueillies entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2021. Ainsi, les chercheurs ont observé que la fréquence cardiaque médiane des chirurgiens était de 88 battements par minute.

Mais, pour mesurer leur stress, les chercheurs n’ont pas choisi comme critère la fréquence cardiaque mais l’équilibre sympathovagal. Cet indicateur est généralement mesuré par la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), c’est-à-dire la variation dans le temps entre deux battements cardiaques. Celle-ci est influencée par divers facteurs comme l’activité physique, le mode de vie, le sommeil, les habitudes alimentaires ou encore le tabagisme.

Moins de complications quand le chirurgien est stressé

Grâce aux données recueillies auprès des chirurgiens, les chercheurs ont fait une étonnante découverte : l’augmentation de l'équilibre sympathovagal du chirurgien durant les cinq premières minutes de l'intervention était associée à une réduction significative des complications majeures pour les patients. Autrement dit, plus le chirurgien est stressé au début de l’intervention, mieux elle se passe.

"L'augmentation du stress du chirurgien au début d'une intervention a été associée à une amélioration des résultats cliniques des patients, écrivent les auteurs. Les résultats illustrent la relation complexe entre le stress physiologique et la performance [et] identifient une nouvelle association entre les facteurs humains mesurables du chirurgien et les résultats des patients."