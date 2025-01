Épidémie de grippe : le port du masque recommandé dans les lieux confinés

L'ESSENTIEL Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a rappelé l’importance des gestes barrières et du port du masque pour freiner l’épidémie de grippe.

Le port du masque est recommandé dans les lieux confinés, comme les transports ou lors de réunion.

Il a aussi émis l’idée de la vaccination obligatoire contre la grippe pour éviter la saturation des hôpitaux, alors que 87 établissements ont déjà activé le plan blanc.

"Je ne suis pas en train de vous dire qu’on relance le port du masque en France pour tout le monde, mais dans les lieux confinés, a expliqué Yannick Neuder, ministre de la Santé, lors d’un déplacement ce vendredi 10 janvier à l’hôpital Cochin, à Paris, dont les propos ont été rapportés par Le Figaro. Je pense notamment aux transports en commun ou quand on est plusieurs dans une réunion."

Appliquer les gestes barrières pour freiner l’épidémie de grippe

Cette préconisation a été énoncée pour faire face à l’épidémie de grippe. Dans le dernier bulletin de Santé publique France, publié ce mercredi 8 janvier, toutes les régions hexagonales ainsi que la Martinique et la Guadeloupe étaient au niveau d’alerte maximal pour la grippe. La Guyane et Mayotte étaient au niveau pré-épidémique.

"Nous sommes dans une situation épidémique qui est importante, a indiqué Yannick Neuder. Notre rôle [est de] faire en sorte que notre système de soins passe le cap (...). Pendant la période Covid-19, on avait beaucoup moins de gastro-entérites et de grippes. Il faut rappeler simplement les gestes barrières”, c’est-à-dire se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique et éternuer dans le pli du coude.

"Et, surtout, de pouvoir avoir un geste citoyen de protection vis-à-vis des plus fragiles, insiste Yannick Neuder. Donc si on sent qu’on a des symptômes, si on sent qu’on tousse, qu’on gratte, qu’on est un peu courbaturés, qu’on a un peu de température, ne pas hésiter à remettre le masque”. En extérieur, pas besoin de le porter. En revanche, dans les lieux confinés, le ministre de la Santé le préconise vivement."Toutes les choses qui pourront améliorer les conditions d’accueil des patients et soulager le personnel soignant : les gestes barrières, et peut-être une vaccination obligatoire, sont à envisager, a conclu le ministre de la Santé. Il ne faut avoir aucun tabou sur le sujet."

Grippe : l’importance de la vaccination pour réduire les risques

Ce jeudi 9 janvier, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, invitait "celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés" à le faire, au micro de CNews-Europe 1. "Quand on regarde les arrivées aux urgences et notamment les cas de complications, ce sont pour plus de 70 % des gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont des gens éligibles", avait-elle poursuivi.

En France, beaucoup d’hôpitaux doivent faire face à un afflux massif de patients en raison, notamment, de l’épidémie de grippe. Actuellement, 87 établissements ont déclenché le plan blanc. Ce dispositif leur permet, entre autres, d'annuler certaines opérations et de rappeler les personnels en congés afin d'augmenter les moyens pour gérer l'afflux de patients.