Cancers gastriques : pourquoi les jeunes sont-ils de plus en plus touchés ?

L'ESSENTIEL Malgré un déclin global des cas de cancers gastriques, les moins de 50 ans sont de plus en plus touchés, souvent par des formes agressives.

En 2022, 968.000 nouveaux cas et 660.000 décès ont été recensés, avec une prévalence accrue en Asie, mais aussi en Europe et Amérique du Nord. Les causes possibles incluent des changements alimentaires, l’obésité et des facteurs génétiques.

Les experts appellent à renforcer le dépistage précoce et à adapter les stratégies de prévention pour cette population.

Jusqu’à présent, le cancer de l’estomac était surtout l’apanage des personnes âgées. Pourtant, les jeunes adultes sont de plus en plus touchés par cette maladie, souvent sous des formes plus agressives, selon une étude internationale publiée dans la revue Cancer Biology & Medicine. Cette hausse préoccupante des cas précoces de cancer gastrique vient bouleverser les paradigmes médicaux traditionnels. Comment l’expliquer ?

Une hausse des cancers gastriques chez les moins de 50 ans

La recherche, pilotée par le National Cancer Center en Chine, s’appuie sur des données mondiales collectées entre 2003 et 2017. Elle indique que malgré un déclin général du nombre de cas, une augmentation significative est observée chez les moins de 50 ans.

Les chiffres sont sans appel : en 2022, près de 968.000 nouveaux cas de cancer gastrique ont été recensés dans le monde, provoquant 660.000 décès. L’Asie de l’Est reste la région la plus touchée, mais une hausse notable est observée en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord. A noter que les hommes présentent un risque de mortalité plus élevé que les femmes, quel que soit le lieu géographique.

Vers une prévention ciblée

Quelles sont les raisons de ce basculement vers les jeunes générations ? Les chercheurs évoquent plusieurs pistes, notamment les changements d’habitudes alimentaires, l’augmentation de l’obésité et certains facteurs génétiques ou environnementaux. "La hausse des cas précoces de cancer gastrique est une crise sanitaire mondiale. Il est urgent de développer des stratégies de prévention spécifiques aux populations plus jeunes", souligne le Dr Wanqing Chen, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Pour freiner cette tendance, les scientifiques plaident pour des actions ciblées : améliorer le dépistage précoce, sensibiliser aux facteurs de risque et adapter les stratégies de prévention aux jeunes adultes. Ces mesures pourraient réduire le nombre de diagnostics tardifs, améliorer les pronostics et alléger la pression sur les systèmes de santé.