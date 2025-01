Médecin généraliste : consulter le même docteur à chaque fois peut vous sauver la vie !

L'ESSENTIEL Consulter systématiquement le même généraliste réduirait le risque de décès, d’hospitalisation ou encore de visite aux urgences.

Cela permet aussi d’améliorer la pertinence des prescriptions médicales.

Pourtant, cette continuité des soins est moins fréquente aujourd’hui.

En matière de santé, mieux vaut privilégier la fidélité. Selon différentes études, citées par la version anglophone de The Conversation, consulter toujours le même médecin généraliste réduit le risque de décès. La continuité des soins permet une meilleure prise en charge et la prise de traitements adaptés.

Décès, hospitalisation : une vaste étude sur la continuité des soins

Ce constat résulte notamment d’une étude réalisée auprès de plus d’1,4 millions de personnes, réparties partout dans le monde. "La plupart des bénéfices de cette approche proviennent probablement du fait que les médecins accumulent des connaissances sur un patient, qu'ils utilisent ensuite lors de consultations ultérieures pour adapter les conseils", estime James Godwin, professeur en physiologie du vieillissement, à l’université de Loughborough au Royaume-Uni. Au-delà du risque de décès, ces consultations régulières réduisent aussi le risque d’admission à l’hôpital ou aux urgences. "Ces effets sont observés dans presque tous les problèmes de santé courants, y compris la démence, le diabète, les maladies cardiaques et les maladies mentales, et dans différents groupes de patients, comme les personnes âgées et les enfants", poursuit le spécialiste. Concernant les personnes âgées, une étude parue en 2022 montre que celles ayant vu le même médecin avaient une réduction de 35 % du risque de délire, de 57 % d’incontinence et de 10 % d’admission en urgence à l’hôpital, en comparaison à celles ayant consulté différents praticiens.

Continuité des soins : améliorer les prescriptions médicales

James Godwin ajoute que la continuité des soins permet aussi de faire de la "déprescription à grande échelle" : "c'est-à-dire l'arrêt des médicaments qui pourraient causer des dommages ou qui pourraient ne plus être bénéfiques". Le chercheur parle aussi de la "polypharmacie", soit la prise de plusieurs médicaments à cause d’une prescription excessive ou inappropriée. "À 65 ans, la personne moyenne a une maladie chronique et une ou deux prescriptions, détaille-il. À 75 ans, ils ont deux à trois maladies chroniques et cinq ou six ordonnances. À 85 ans, ils ont quatre à six maladies chroniques et jusqu'à 20 prescriptions quotidiennes." En trente ans, la polypharmacie a augmenté de 30 %. Pour ce spécialiste, la continuité des soins est une mesure efficace pour améliorer la pertinence des prescriptions.

Pourquoi la continuité des soins diminue-t-elle ?

Or, depuis plusieurs années, la continuité des soins est plus complexe à mettre en place. "Les patients et les médecins sont de plus en plus mobiles, la pratique du médecin généraliste unique devient rare, le nombre de patients atteints de maladies chroniques augmente, les médecins de famille sont de plus en plus dans de grands cabinets de groupe et les services de garde sont de plus en plus organisés à grande échelle", avance James Godwin pour expliquer le phénomène. Il constate aussi que les médecins et les praticiens tendent à privilégier la priorité d’accès plutôt que la continuité. Le scientifique anglais appelle les patients à se saisir du sujet. "Cela vaut la peine d'entamer une conversation avec votre cabinet médical, soit avec le responsable du cabinet, le secrétariat ou, surtout, avec votre médecin traitant, recommande-t-il. Les avantages seront frappants. Cela peut même vous sauver la vie."