Maladie de Ménière : l'acupuncture pour soulager les symptômes

L'ESSENTIEL La maladie de Ménière provoque des symptômes auditifs et des vertiges.

L'acupuncture pourrait réduire ces différentes manifestations de la pathologie.

Cette technique de médecine traditionnelle chinoise consiste à réaliser des pressions, avec des aiguilles par exemple, sur certaines zones du corps.

Des aiguilles ou des ventouses disposées sur différentes parties du corps, ou encore des pressions sur des endroits spécifiques : l’acupuncture est une technique de médecine traditionnelle chinoise. Elle est notamment utilisée pour traiter les douleurs chroniques, pour aider au sevrage en cas d’addiction ou encore pour soulager la dépression. Dans une nouvelle étude, parue dans Frontiers in Medicine, des chercheurs chinois montrent qu’elle pourrait être efficace pour soulager les symptômes de la maladie de Ménière.

Acupuncture : qu’est-ce que la maladie de Ménière ?

Cette pathologie est caractérisée par des vertiges, des bourdonnements d’oreille et une baisse d’audition. Cela se manifeste sous forme de crises qui peuvent durer plusieurs heures. "La cause de la maladie de Ménière est un déséquilibre de la pression des liquides contenus dans l’oreille interne, pour des raisons qui restent mal connues", précise le site Vidal. Comme le rappelle Orphanet, dans la mesure où la cause précise de la maladie de Ménière n’est pas connue avec certitude et où elle peut évoluer de manière très différente d’une personne à l’autre, il n’existe pas de traitement capable de guérir cette pathologie de façon définitive. "Cependant, plusieurs mesures thérapeutiques permettent de limiter les symptômes et de vivre mieux avec cette maladie, complète le site. Le traitement vise d’une part à traiter la crise vertigineuse et d’autre part à réduire la fréquence et l’intensité des crises (traitement de fond)."

Quels sont les effets de l’acupuncture sur les symptômes de la maladie de Ménière ?

Les équipes des universités de Nanjing et de l’université de médecine traditionnelle chinoise du Shandong soulignent que les traitements ne sont pas efficaces chez tous les patients. Compte tenu de son "impact sérieux sur la santé physique et mentale des patients", ils rappellent que des alternatives thérapeutiques sont nécessaires. Dans leurs travaux, ils ont passé en revue différentes recherches réalisées sur les effets de l’acupuncture sur les symptômes de la maladie. Sur la base de six études, les chercheurs ont constaté que le traitement de la maladie de Ménière avec l'acupuncture ou l'acupuncture combinée à la médecine occidentale était supérieur à la médecine occidentale seule en termes de taux d’efficacité. Par rapport au contrôle, l'acupuncture a également réduit les vertiges, les effets des acouphènes et a amélioré le score d’audiométrie.

De futurs travaux sur l'acupuncture dans le traitement de la maladie de Ménière ?

Selon eux, l'acupuncture peut réduire les symptômes de vertige, d'acouphènes, de sensation d’oreille remplie et de perte auditive chez les patients atteints de la maladie. "Cependant, en raison du manque de littérature incluse dans cette étude et des faiblesses méthodologiques (...), des études cliniques de suivi à long terme mieux conçues sont nécessaires pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de l’acupuncture", préviennent-ils.