Graves troubles cardiaques : une chorale pour aider les enfants malades

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont créé une chorale pour aider des enfants atteints de malformations cardiaques.

L’utilisation du chant vise à améliorer la respiration des enfants et leur bien-être.

Les résultats officiels ne sont pas encore connus mais les chercheurs notent déjà une amélioration de la confiance et de l’estime de soi des enfants.

Et si le chant pouvait aider les enfants atteints de graves malformations cardiaques ? C’est l’idée du programme lancé par l’hôpital pour enfants Lurie, à Chicago, aux États-Unis, et la Northwestern University’s Bienen School of Music. Pendant deux mois, quatorze enfants atteints de graves malformations cardiaques se sont réunis une fois par semaine pour apprendre des techniques de chant et de respiration. À la fin du programme, ils sont même montés sur scène devant leurs parents et d’autres spectateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lurie Children's (@luriechildrens)

Ventricule unique : les jeunes ayant participé aux cours de chant ont fait des tests cardiaques et de spirométrie

Les enfants, âgés de 8 à 16 ans, avaient une grave malformation cardiaque appelée ventricule unique, ce qui signifie qu’ils n’avaient qu’un seul ventricule cardiaque fonctionnel. Normalement, celui-ci pompe le sang vers les poumons. Durant leur enfance, ils avaient tous subi plusieurs interventions chirurgicales à cœur ouvert ainsi que l’opération de Fontan. Comme l’indique la Cleveland Clinic, cet acte vise à améliorer la circulation sanguine. En effet, cette intervention chirurgicale permet au sang pauvre en oxygène de la partie inférieure du corps d'aller directement vers l’artère pulmonaire (puis vers les poumons) pour y recevoir de l’oxygène, sans passer par le cœur. "Bien que ces opérations sauvent la vie des enfants, les patients peuvent avoir besoin d'une transplantation cardiaque à l'âge adulte, selon un communiqué. En tant qu'enfants, ils sont souvent confrontés à des limitations telles que l'essoufflement, une endurance réduite et d'autres complications potentielles”.

Les chercheurs ont testé une technique simple, qui a déjà fait ses preuves chez les adultes atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou d’asthme : le chant ! Avant les répétitions, les professeurs de musique ont réalisé des tests cliniques cardiaques et de spirométrie - pour mesurer la fonction pulmonaire - et ont demandé aux participants de remplir des questionnaires de bien-être. À la fin des huit semaines, ils ont répété ces tests. Les chercheurs analysent actuellement ces données.

Une amélioration de la confiance et de l’estime chez les enfants de la chorale

L’objectif est de savoir si le programme a amélioré la circulation sanguine et la fonction pulmonaire. Pour l’instant, les résultats officiels ne sont pas encore connus. Mais les chercheurs notent, d’ores et déjà, des bénéfices rapides. "Même s’il est difficile de quantifier les améliorations sur la santé cardiaque, nous avons déjà constaté d’incroyables bénéfices à d’autres égards, indique le Dr. Andy Pelech, cardiologue pédiatrique à l’hôpital pour enfants Lurie, dans un article pour Northwestern. Lors des premières répétitions, les enfants étaient introvertis. Maintenant, ils se parlent et montrent des augmentations notables de l’estime de soi et de la confiance en soi (...) Il vaut mieux chanter que prendre une pilule tous les jours. Si nous pouvons démontrer des améliorations à long terme de la fonction pulmonaire, cela pourrait devenir un pilier de la thérapie. C’est le rêve”.