Rendre les cellules cancéreuses “normales” pour traiter la maladie ? Des chercheurs ont une piste !

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont réussi à transformer des cellules cancéreuses en cellules normales.

Ils appellent ce phénomène la réversion cancéreuse qui est possible grâce à des clés génétiques, que les auteurs appellent “commutateurs moléculaires”.

Ces “commutateurs moléculaires” peuvent réactiver les fonctions normales des cellules cancéreuses.

162.400 personnes sont mortes en 2021 des suites d’un cancer, selon l’Institut national du cancer, et cette maladie est, d’après l’Institut national d’études démographiques (Ined), la première cause de mortalité en France. Même si la recherche avance, il reste des cancers dits de “mauvais pronostic”, pour lesquels le taux de survie à cinq ans est faible.

Les cellules cancéreuses deviennent normales

La mise au point de nouveaux traitements est donc un enjeu de santé publique. Des chercheurs de l’institut The Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), viennent justement de trouver une nouvelle méthode. Ils ont réussi à transformer des cellules cancéreuses qui sont devenues normales. Ils appellent ce phénomène la réversion cancéreuse. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Advanced Science.

Les scientifiques ont travaillé sur des cellules cancéreuses du côlon. Les traitements actuellement proposés aux patients qui sont atteints du cancer colorectal - de la chimiothérapie ou de l’immunothérapie - détruisent les cellules atteintes par la maladie. Ici, les chercheurs ont découvert un autre moyen de traiter ce cancer.

Pour cela, ils ont mené leurs travaux sur des animaux. Ils ont ainsi découvert une technologie capable de transformer les cellules cancéreuses en normales, sans les détruire. Cette réversion cancéreuse est possible grâce à des clés génétiques - que les auteurs appellent “commutateurs moléculaires” - qui peuvent réactiver les fonctions normales des cellules cancéreuses.

Un nouveau traitement pour le cancer du colorectal

“Le fait que les cellules cancéreuses puissent être reconverties en cellules normales est un phénomène étonnant, indique le professeur Kwang-Hyun Cho, dans un communiqué. Cette recherche introduit le nouveau concept de thérapie réversible contre le cancer en transformant les cellules cancéreuses en cellules normales.”

À terme, cette découverte pourrait permettre la mise au point de nouvelles thérapies anticancéreuses, qui ne détruirait plus les cellules malades mais les transformerait en saines. Ces nouvelles thérapies pourraient être données en compléments des traitements classiques dans le cas où, par exemple, le patient serait résistant à la chimiothérapie ou à l’immunothérapie.

Les chercheurs travaillent pour l’instant sur le cancer du côlon. Mais tous les cancers sont différents et ils devront donc tester leur nouvelle technologie sur tous les types. De plus, ils doivent aussi s’assurer qu’il n’y a pas d’effets secondaires à la réversion cancéreuse… Des étapes qui devraient prendre quelques années avant l’élaboration et la mise sur le marché de nouvelles thérapies.